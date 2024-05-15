تقارير.. نادي الشباب السعودي يفاوض ديبالا ورافا

ياسر رشاد - القاهرة - فتح مسؤولو مجلس إدارة نادي الشباب السعودي باب التفاوض مع النجم العالمي الأرجنتيني باولو ديبالا، والبرتغالي رافا سيلفا من أجل التوقيع مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتبقَّى في عقد اللاعب ديبالا مع روما موسمٌ واحدٌ، إذ ينتهي يونيو 2025، فيما سيكون الجناح رافا لاعبًا حرًّا بدءًا من مطلع يونيو المقبل.

وأكدت صحيفة “ الرياضية ” أن المفاوض الشبابي عرض على النجمين عقدًا لمدة عامين، فيما يطلبان أن يكون لثلاثة أعوام. ويسعى المفاوض إلى الوصول إلى نقطة التقاء في مدة العقد، ترضي الطرفين.

وطبقًا للصحيفة ، تأخذ الصفقتان طابع الجدية مع اقتراب الاتفاق بين النادي السعودي وأحد اللاعبَين، الأرجنتيني أو البرتغالي، ويُنتظر أن يرسل العقد رسميًّا إلى ديبالا، أو رافا حال تمَّ الاتفاق النهائي.

ويشتمل عقد ديبالا، بطل كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، على شرط جزائي بقيمة 12 مليون يورو في حال أراد فسخه مع ناديه، والتوقيع لنادٍ آخر خارج إيطاليا.

يشار إلى أن الشباب نجح في ضم النجم البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والكرواتي إيفان راكيتيتش من إشبيلية الإسباني في الفترة الشتوية.