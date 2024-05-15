موعد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد باريس 2024

تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد” باريس 2024، والتي تحددت اليوم الأربعاء.

وستنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024 في الخامس والعشرين يوليو المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من أغسطس، بمشاركة منتخب مصر.

وأسفرت قرعة منافسات اليد في الأولمبياد عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم إلى جواره منتخبات الأرجنتين والمجر والنرويج والدنمارك وفرنسا.

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مواعيد مباريات مصر لكرة اليد في الأولمبياد

الجولة الأولى: مصر × المجر – 27 يوليو – 12 ظهرًا.

الجولة الثانية: مصر × الدنمارك – 29 يوليو – 3 عصرًا.

الجولة الثالثة: مصر × فرنسا – 31 يوليو – 8 مساءً.

الجولة الرابعة: مصر × النرويج – 2 أغسطس – 10 مساءً.

الجولة الخامسة: مصر × الأرجنتين – 4 أغسطس – 12 ظهرًا.

وستقام منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس بحضور 12 منتخبًا تم توزيعها على مجموعتين، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.

ويتأهل 8 منتخبات إلى الدور التالي، بواقع أول 4 منتخبات في كل من المجموعتين الأولى والثانية، لتستكمل المنافسات بنظام المباريات الإقصائية.