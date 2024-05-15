الامارات | «مهرجان منصور بن زايد» يشارك في ملتقى «فرساي الدولي» لتطوير ودعم الخيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك «مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان» بوصفه متحدثا دوليا بملتقى «فرساي الدولي» بفرنسا الذي نظمه أمس المعهد الفرنسي IFCE الهيئة العامة لدعم الخيل في مجالات التربية وركوب الخيل ورياضات النخبة بمشاركة نخبة الخبراء والمتحدثين من 24 دولة.

وتحدثت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في الجلسة الأولى حول دور المهرجان في تطبيق أفضل الممارسات، وابتكار النهج العلمي لتطوير الخيول العربية الأصيلة.

وأكدت أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للخيول العربية الأصيلة وسباقات الخيل على نطاق عالمي، له أثر محوري وكبير في تعزيز المكانة العالمية للخيول العربية.

وأثنت على الجهود المستدامة والرؤية الراسخة لسموه في الارتقاء بمسابقات وفعاليات الخيول العربية الأصيلة حول العالم على مدى 16 عاماً.

وأشادت صوايا بدور منظمة الخيول العربية الأصيلة في فرنسا، وقالت إن المهرجان أكمل استعداداته لتنظيم يوم كامل لأحد أكبر سباقات الخيول العربية الأصيلة في فرنسا يوم 10 يوليو المقبل ويتضمن 5 سباقات مصنفة، تحت مظلة النسخة الـ 16 للمهرجان.