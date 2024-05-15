شكرا لقرائتكم خبر النجاة من الهبوط تشعل الجولة 32 من دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ32 من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين)، والذي حسم الهلال لقبه للمرة الـ19 عشر في تاريخه، قبل 3 جولات من النهاية، لكن الإثارة ستستمر في الجولات المتبقية سواء على مستوى مباريات القمة أو صراع البقاء.

وتقام اليوم 3 مباريات في انطلاقة الجولة حيث يلتقي الطائي مع الفتح، الخليج مع الاتحاد، والوحدة مع الرائد.

ويستقبل الطائي ضيفه الفتح في مباراة تمثل عنق زجاجة لأصحاب الأرض الذين يحتلون المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة ولم يعد أمامهم بديل سوى الفوز بأكبر عدد من النقاط في الجولات الثلاث المتبقية.

الخليج والاتحاد

ويحل الاتحاد ضيفا على الخليج ويخشى من شبح الخسارة للمرة الرابعة على التوالي بعد أن تلقى 3 هزائم متتالية وابتعد تماما عن صراع المركز الثالث الذي ينفرد به الأهلي برصيد 58 بفارق 8 نقاط عن الاتحاد الذي تراجع للمركز الخامس «50 نقطة».

في المقابل فإن الخليج يسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية والتي تسببت في تراجع ترتيب الفريق إلى المركز 11 برصيد 36 نقطة بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط قبل 3 جولات من النهاية.

الوحدة والرائد

وفي موقعة حسم البقاء يستقبل الوحدة ضيفه الرائد في مباراة يرفع فيها الفريقان شعار لا بديل عن الفوز، حيث يحتل الوحدة المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة ويحتاج للفوز من أجل ضمان البقاء، فيما يتعين على الرائد العودة من ملعب الوحدة بانتصار يضمن له البقاء إذ يحل في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

وتتواصل غدا منافسات الجولة بإقامة 3 مباريات، فبجانب ديربي النصر والهلال، يلتقي الاتفاق مع الأخدود، ويستقبل ضمك ضيفه الفيحاء.

الاتفاق والأخدود

ويستقبل الاتفاق ضيفه الأخدود منتشيا بفوزه التاريخي على الاتحاد بخماسية نظيفة، حيث يسعى لمواصلة انتصاراته لتعزيز موقعه في المركز السادس بـ44 نقطة.

في المقابل فإن الأخدود لم يعد أمامه سوى الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية من أجل البقاء حيث يتواجد الفريق في المركز السادس عشر أولى مراكز الهبوط برصيد 28 نقطة.

وتستكمل السبت منافسات الجولة حيث يحل الشباب ضيفا على التعاون، ويلتقي الحزم مع الرياض، فيما يستقبل الأهلي ضيفه أبها.