الغربية تُقصي منتخب جنوب سيناء وتضرب موعدًا في دور ١٦ من دوري مراكز الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي..

الأربعاء 15/مايو/2024 - 11:17 م 5/15/2024 11:17:02 PM

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فوز منتخب الغربية علي منتخب جنوب سيناء بهدف نظيف، ويضرب موعدًا في دور ١٦، وذلك خلال منافسات نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويقود منتخب الغربية الكابتن حمادة مرزوق، ومنتخب جنوب سيناء الكابتن عبدالله غنيم، ويواجه منتخب الغربية في دور ١٦ أحد منتخبي الإسكندرية أو أسوان.



أكد وزير الشباب والرياضة أن فكرة منتخبات المحافظات بدوري مراكز الشباب توتال انرجيز، ستأتي بثمارها تباعًا، نتيجة لتكوين المنتخب بأفضل لاعبين في المحافظة كافة.



وأشار الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.



وكانت القرعة قد أسفرت عن؛ منتخب الجيزة مع كفر الشيخ، الغربية مع جنوب سيناء، الإسكندرية مع أسوان، القاهرة مع القليوبية، دمياط مع الأقصر، السويس مع بورسعيد، قنا مع البحيرة، أسيوط مع الدقهلية، المنوفية مع سوهاج، المنيا مع الشرقية، الفيوم مع الإسماعيلية، وفريق كابيتانو مع بني سويف، مع إعتبار منتخب شمال سيناء (لظروف المحافظة) ومنتخب الوادي الجديد( يطل النسخة الماضية) ومنتخب مطروح والبحر الأحمر (بعد إجراء قرعة) متأهلين بشكل مباشر إلي دور ١٦.