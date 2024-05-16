مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مانشستر يونايتد الفوزا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن مؤجلات الجولة 34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الأول عن طريق اللاعب كوبي ماينو في الدقيقة 31 من عمر اللقاء لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 57 سجل ديالوا هدف يونايتد الثاني قبل أن يختتم راسموس ثلاثية مانشستر يونايتد في الدقيقة 84.

وسجل هدف نيوكاسل الأول اللاعب أنتوني جووردون في الدقيقة 49، وأضاف لويس هال الهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبدأ مانشستر يونايتد مباراته أمام نيوكاسل بتشكي يضم كل من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: وان بيساكا، كاسيميرو، إيفانز ودالوت

الوسط: ماينو، ماكتوميناي، فيرنانديز وأمرابط

الهجوم: ديالو وجارناتشو

فيما بدأ نيوكاسل مباراته امام مانشستريونايتد بتشكيل ضم كل من::

حراسة المرمى: دوبرافكا

الدفاع: تريبيير، كرافث بيرن وهال

الوسط: برونو جيمارايش، لونجستاف وأندرسون

الهجوم: جوردون، أليكسندر إيزاك وجاكوب ميرفي.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 54 نقطة يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الانحليزي، بينما تجمد رصيد نيو كاسل عند 57 نقطة في المركز السادس.