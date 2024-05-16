الامارات | أخبار سريعة..

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مبابي يغيب عن مباراة سان جرمان أمام نيس

غاب النجم كيليان مبابي عن تشكيلة فريقه باريس سان جرمان في لقائه أمام نيس أمس، في مباراة مؤجلة ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب إصابة طفيفة. وقال النادي في بيان صحافي إن مبابي عانى بعض «الانزعاج» في العضلة الخلفية لساقه اليسرى. وكان مبابي خاض مباراته الأخيرة على أرض ملعب باريس (بارك دي برانس) الأحد الماضي، بعد تأكيد رحيله في نهاية هذا الموسم، وسجل هدفه الـ44 في الموسم رغم خسارة فريقه أمام تولوز 1-3.

للإطلاع على المزيد من الأخبار، يرجى الضغط على هذا الرابط.