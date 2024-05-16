الامارات | رمَسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حيرة

حيّر اللاعب الأجنبي إدارة ناديه بمواقفه المتباينة بشأن تمديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فتارة يؤكد موافقته على تمديد عقده وتارة أخرى يؤكد رحيله إلى نادٍ آخر، ليخرج في اجتماعه الأخير مع الإدارة ويؤكد أنه سيحسم موقفه النهائي بانتهاء الموسم الجاري.