ريال مدريد يصدم لاعب بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد حسم أمره من التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيز، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث ينتهي عقد ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ في صيف 2025، مع احتمالية عدم التجديد للعملاق البافاري.

وكانت قد أشارت بعض التقارير في الآونة الآخيرة أن ريال يسعى لـ ضم ديفيز صاحب الـ23 عامًا من فريق بايرن ميونخ.

وواصلت التقارير أن ريال مدريد كان سيكلف هذه الصفقة مبلغًا ليس كبيرًا، مستغلا اضطرار بايرن ميونخ لبيعه في صيف 2024 تجنبا لرحيله مجانًا الموسم القادم.

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ولكن وفقًا لـ إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر التراجع عن فكرة التعاقد مع ألفونسو ديفيز الفترة القادمة.

وتابعت أن ريال مدريد سيستعيد لاعبيه رافا مارين وميجيل جوتيريز، ناشئيه السابقين اللذان يلعبان في ديبورتيفو ألافيس و جيرونا.