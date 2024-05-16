الامارات | مانشستر يونايتد يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد مانشستر يونايتد توازنه وحقق فوزه الأوّل بعد خسارتين وتعادل، على فريق نيوكاسل بنتيجة 3-2، في حين تلقى نيوكاسل خسارته الأولى بعد ثلاث مباريات في مباراة مؤجلة من الجولة 34 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 57 في المركز الثامن بترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 57 أيضا بالمركز السابع.

سجّل لـ "الشياطين الحمر" كل من كوبي ماينو (31) والعاجي أماد ديالو (57) والبديل الدنماركي راسموس هويلوند (84)، وأنتوني غوردون (49) ولويس هال (90+2) لنيوكاسل، وانتظر الشاب ماينو غير المراقب حتّى الدقيقة 31 لافتتاح التسجيل حين وصلته كرة من ديالو، وعادل غوردون حين تابع عرضية جاكوب مورفي (49).

وأعاد ديالو التقدّم لأصحاب الأرض حين وصلته كرة مشتتة من الدفاع ووجد نفسه من دون مراقبة فسدد بأريحية وسجّل هدفه الأوّل في الدوري منذ مشاركته الأولى في موسم 2020-2021 (خاض 11 مباراة فقط)، وأضاف البديل هويلوند الثالث بعد دقيقتين على دخوله إثر مجهودٍ فردي (84).