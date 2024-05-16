إيريك تين هاج يعد جماهير مانشستر يونايتد بحصد لقب الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، رسالة خاصة إلى جماهير الفريق، عقب لقاء نيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء 15 مايو، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي انتهت منذ قليل في منافسات مؤجلات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز



ورفض تين هاج الخروج من ملعب أولد ترافورد عقب مباراة نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي، إلا من خلال توجيه رسالة خاصة لجماهير النادي.

وقال تين هاج في حديثه للجماهير المتواجدة في الملعب عقب مباراة اليوم: “أنتم أفضل المؤيدين في العالم، شكرا لدعمك حقا”.

وتابع: “أعدكم بأن هؤلاء اللاعبين جميعا سيبذلون كل ما في وسعهم للحصول على الكأس، وإحضارها إلى هنا في ملعب أولد ترافورد”.

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة؟

ويلعب فريق مانشستر يونايتد ضد برايتون، يوم الأحد المقبل 19 مايو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.