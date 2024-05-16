نجم مانشستر يونايتد يكشف حقيقة رحيله عن الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث النجم البرتغالي برونو فيرنانديز نجم فريق مانشستر يونايتد عن حقيقة رحيله من الشياطين الحمر في نهاية الموسم الحالي.



وأصبح مستقبل فرنانديز في أولد ترافورد موضع تكهنات، على الرغم من أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2026، بعد أن ألمح لاعب خط الوسط إلى التفكير في مغادرة النادي في الصيف بعد موسم صعب.

وانضم فرنانديز إلى يونايتد قادمًا من سبورتنج لشبونة مقابل 68 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.



وقال برونو فيرنانديز فى تصريحات نقلتها شبكه سكاي سبورت سأبقى هنا، النادي يريد أن أكون جزءًا من المستقبل. إذا كانوا لا يريدونني لسبب ما، فسأذهب”.

واضاف النحم البرتغالي: “أنا لا أختلف عن أي شخص لمجرد أنني أحمل شارة القيادة”.



واختتم دائما ما أبذل قصارى جهدي ونبذل قصارى جهدنا دائمًا من أجل النادي. لا أحد يخفي أننا نلعب لناد كبير وعلينا رفع معاييرنا في كل مباراة.

الجدير بالذكر عاد فريق مانشستر يونايتد لسكة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد تحقيقه الفوز على حساب ضيفه، نيوكاسل يونايتد، بثلاث أهداف مقابل هدفين.



رفع الشياطين الحمر رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع نيوكاسل في المركز السابع متفوق بفارق الأهداف

