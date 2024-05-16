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اتحاد جدة يسعي لضم لاعب برشلونة بالميركاتو الصيفي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.


ويريد الاتحاد التعاقد مع نجوم جديدة في الميركاتو الصيفي وذلك من أجل تعزيز صفوف فريقه.

الاتحاد يسعى لضم شتيجن
وبحسب المعلومات الواردة فإن نادي اتحاد جده السعودي مهتم للتعاقد مع تير شتيجن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الصيف.

ويخطط الاتحاد إلى تقديم عرض ضخم وقوي لنادي برشلونة للتعاقد مع شتيجن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكي يقبل النادي بالتخلي عنه.

ويرتبط شتيجن مع برشلونة بعرض يصل إلى صيف عام 2028 ويعتبر هو حارس مرمى الفريق الأول ولا يوجد بديل له حاليًا.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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