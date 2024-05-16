"لحظات صعبة ورد دين".. تين هاج يتحدث عن الفوز الأخير على أولد ترافورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن الفوز على نيوكاسل يونايتد، في آخر لقاء له على ملعب أولد ترافورد.

وقال هاج في تصريحات عبر بي بي سي: "من الرائع أن نفوز بأي مباراة، أيضا الجيد أن نفوز بآخر مباراة لنا هذا الموسم في أولد ترافورد".

وأضاف: "الجمهور يستحق ذلك لأننا مررنا بلحظات صعبة ودائما كانوا معنا، أردنا رد الدين إلى الجماهير، أعتقد أن راسموس هويلوند احتاج للراحة لكي يكون لائقا، المهاجمون يعيشون من أجل تسجيل الأهداف، ومن الرائع للغاية أن يحصل على الثقة وممتن له للتسجيل".

واختتم عن نهائي كأس الاتحاد: "لا نفكر به حتى الآن، علينا مواجهة برايتون في ختام الموسم وهو لقاء مهم من أجل الترتيب، وعلينا القيام بعملنا".

وفاز يونايتد على نيوكاسل، بنتيجة 3-2، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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