قائمة محترفي بوركينا فاسو تكشف عوار حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يستقبل منتخب مصر بوركينا فاسو على استاد القاهرة، 6 يونيو المقبل، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026، قبل أن يشد رحاله خارج الأرض، لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الرابعة، 10 من الشهر ذاته.

وأثار حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم انتباه الجميع بتصريحات أطلقها من خلال مؤتمر صحفي، وجه من خلاله الرأي العام إلى أن المنتخب القومي لا يمتلك عددًا كافيًا من المحترفين لتقديم أفضل نتائج عكس المنتخبات الإفريقية الأخرى وضرب مثال بمنتخب بوركينا فاسو قائلًا "مصر تمتلك 8 محترفين بينما بوركينا فاسو تمتلك 28".

وبعد تصريحات حسام حسن يقدم لكم الخليج 365 القائمة الرسمية الأخيرة لمنتخب بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023

قائمة محترفي بوركينا فاسو

- حراسة المرمى: كيليان نيكيما (آدو دين هاج الهولندي)، سيباستيان تو (ساباديل الإسباني)، محمد تراوري (صن داونز)



- الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن الألماني)، ناصر دجيجا (رد ستار الصربي)، أدامو ناجالو (نوردشيلاند الدنماركي)، ستيفي ياجو (آريس ليماسول القبرصي)، عيسى كابوري (لوتون تاون الإنجليزي)، فالنتين نوما (سي سانت إلوي الكونغولي)، محمد أويدراجو (ألتاش النمساوي)



- الوسط: حاسيمي تراوري (دون ناد)، بلاتي توريه (بيراميدز)، جوستافو سانجاري (كيو آر إم الفرنسي)، ساشا بانسي (فالنسيان الفرنسي)، إسماعيلا أويدراجو (بانسيريكوس اليوناني)، ستيفان عزيز كي (يانج أفريكانز التنزاني)، كليمينت بيترويبا (داونز)، عبدول يودا (هابرو آي كي الدنماركي)



- الهجوم: ساليف تيتيتا (ماجستيك)، دانجو واتارا (بورنموث الإنجليزي)، ريجيس ندو (إستريلا البرتغالي)، لاسينا تراوري (شاختار الأوكراني)، قادر واتارا (سيركل بروج البلجيكي)، أوسيني بودا (سان جوزيه الأمريكي)، سيدريك بادولو (شيريف المولودفي).

بوركينا فاسو

الدوري المصري غني باللاعبين

وبعد عرض قائمة منتخب بوركينا فاسو الأخيرة نجد أنها تضم 4 لاعبين فقط في الدوريات الأوروبية الكبرى، بواقع دانجو واتارا وعيسى كابوري في بورنموث ولوتون تاون الإنجليزيين، بيرتراند تراوري مع أستون فيلا الإنجليزي ثم فياريال الإسباني بدءًا من مطلع 2024، وإدموند تابسوبا في باير ليفركوزن الألماني.

كما يضم لاعبين من الدرجة الثانية والثالثة في أندية داخل قارة أوروبا، قليل جدًا منهم يتواجد مع أندية الدوريات الخمس الكبرى، بل يوجد منهم أيضا من يلعب داخل القارة السمراء وبالتحديد في الدوري المصري.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القائمة لمنتخب بوركينا فاسو التي شاركت في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 وتعرضت للهزيمة من منتخب أنجولا بهدفين دون رد في دور المجموعات بهدفين سجلهما مابولولو لاعب الاتحاد السكندري المحترف في الدوري المصري.

الفارق بين محترفي مصر وبوركينا فاسو

وعندما نتحدث عن المحترفين الـ 8 الذين تحدث عنهم حسام حسن مع المنتخب المصري، نجد أنهم نجحوا في تسجيل أكثر من 30 هدفًا خلال العام الحالي مع أنديتهم عكس لاعبو بوركينا فاسو الذين لم يسجلوا سوا هدفًا وحيدًا.

حيث يمتلك منتخب مصر، 4 لاعبين أيضًا في الدوريات الأوروبية الكبرى، هم محمد صلاح ومحمد النني في ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، مصطفى محمد في نانت الفرنسي، وعمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسجل الرباعي المصري 37 هدفًا في الدوريات الكبرى هذا الموسم، مقابل هدف بوركينابي وحيد.

(محمد صلاح 18 هدفًا، عمر مرموش 11 هدفًا، مصطفى محمد 8 أهداف) بينما المحترف البوركيني الوحيد جاء من خلال (دانجو واتارا)