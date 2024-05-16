الامارات | 800 لاعبة في بطولة جمنستيكا للجمباز الإيقاعي غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم بطولة كأس جمنستكا للجمباز الإيقاعي 2024 الدولية، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي من 17 إلى 19 مايو الجاري في نادي النصر الرياضي، ويشارك فيها أكثر من 800 لاعبة من 23 دولة مختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وأناستاسيا زاكريوسكايا، الرئيس التنفيذي لنادي جمنستيكا المنظم للحدث، ألكسندر ماليوجين، الرئيس التنفيذي لشركة سولو للمعدات الرياضية راعي البطولة، مارينا لي مؤسسة نادي برودانس راعي البطولة، وطارق مال الله، عضو مؤسس لرياضة الجمباز في الإمارات.