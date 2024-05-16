ناجلسمان يعلن قائمة منتخب ألمانيا في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الوطني يوليان ناجلسمان، عن قائمة الماكينات النهائية التي ستشارك في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، التي تنطلق يوم 14 يونيو المقبل وتستمر حتى 14 يوليو بمشاركة 24 منتخبًا وتستضيفها في ألمانيا.

وشهدت قائمة منتخب ألمانيا استدعاء ثنائي ريال مدريد الإسباني توني كروس وأنطونيو روديجير، وثنائي برشلونة، تير شتيجن وجوندوجان، مع غياب ليون جورتسيكا لاعب وسط بايرن ميونخ بجانب مدافع بوروسيا دورتموند، ماتس هوملز، رغم أداءهما المميز خلال الموسم ووصولهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة ألمانيا لـ كأس أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: أوليفر بومان، مانويل نوير، ألكسندر نوبل، مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: فالديمار أنتون، بنجامين هنريكس، جوشوا كيميتش، روبن كوخ، ماكسيمليان ميتيلستاد، ديفيد راوم، أنتونيو روديجر، نيكو شولتربيك، جوناثان تاه.

الوسط: روبرت أندريخ، كريس فوريخ، باسكال جروس، إلكاي جوندوجان، توني كروس، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش، ليروي ساني، فلوريان فيرتز.

الهجوم: ماكسيماليان بيير، نيكلاس فولكورج، كاي هافيرتز، توماس مولر ودينيس أونداف.

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