مصدر يكشف موقف محمد صلاح الأخير من الانضمام إلى منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مقرب من نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حقيقة وجود خلاف بين صلاح والجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، مشيراً إلى حقيقة تدخله لتحريض اللاعبين المحترفين على عدم الانضمام إلى المنتخب القومي.

وقال مصدر مقرب من صلاح في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "لا يوجد أي مشاكل بين صلاح والجهاز الفني للمنتخب، والأمور هادئة الآن بين الطرفين، وسينضم لمعسكر المنتخب المقبل بشكل طبيعي، لإنهاء الحديث عما يثار حول وجود خلافات مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن".

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل مع صلاح حتى الآن من أي عضو داخل المنتخب أو أي طرف في المنظومة، ولكنه سينضم لمعسكر المنتخب بشكل طبيعي، ويؤدي دوره المعتاد مع المنتخب".

واختتم المصدر تصريحاته: "صلاح ليس لديه أي تواصل مع أي من اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، ولم يقم بالحديث مع أي لاعب بشأن الانضمام إلى معسكر المنتخب".

وكان محمد صلاح غاب عن معسكر المنتخب الأخير، في مارس الماضي والذي أقيم في العاصمة الإدارية، بسبب استمرار تأهيله من الإصابة التي كان يعاني منها في ذلك الوقت.

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