"الأحصنة السوداء" تغزو دوري أبطال أوروبا 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة، ويسدل الستار على موسم تاريخي استثنائي في دوريات أوروبا الكبرى لموسم 2023-2024، وسيتذكر التاريخ هذا الموسم، كونه يحمل مفاجآت مثيرة وأرقاماً قياسية ربما لن تتكرر مستقبلاً.

المثير في موسم 2024، هو ظهور أندية القاع، وهو مصطلح كروي يطلق على الفرق الصغيرة، ذات الإمكانيات الضعية مالياً وفنياً، خاصة انهم كانوا يصارعون الهبوط في مسابقاتهم المحلية الموسم الماضي.

بولونيا، جيرونا، ستاد بريست، هذا الثنائي تحديداً، ومع إنطلاق الموسم الجاري في 2023، لم يتوقع أحداً، ظهور هذه الأندية، بهذا الشكل المتألق، خاصة انهما زاحما كبار أندية القارة الأوروبية بامتياز.

وهناك أستون فيلا وبولونيا، حيث عادا إلى منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل لعام 2024/2025، بعد غياب 40 و 60 عاماً، على الترتيب.

ولأول مرة في تاريخه بلغ جيرونا بطولة التشامبيونزليج ليضمن الظهور في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، بعد احتلالة المركز الثالث، مع تبقي جولتين فقط من عمر مسابقة الليجا الإسبانية.

وحقق جيرونا موسما تاريخيا غير مسبوق لنادي المدينة الصغيرة في كتالونيا، ويملك جيرونا رصيداً من النقاط يقدر بنحو 75 نقطة في المركز الثالث، بينما يسبقه برشلونة للمركز الثاني برصيد 76 نقطة.

وضمن جيرونا، البقاء في المربع الذهبي للدوري الإسباني، حيث أن أتلتيك بيلباو صاحب المركز الخامس يمتلك 62 نقطة، وأقصى رصيد نقطي قد يصل إليه هو 71 نقطة فقط.

وكان نادي جيرونا الكتالوني مفاجأة إسبانيا الكبرى، بعدما ظل ينافس ريال مدريد على الدوري لأسابيع طويلة، قبل أن يبتعد النادي الملكي باللقب، بفضل إمكانيات وخبرات لاعبيه.

ونفس الحال، ضمن فريق ستاد بريست الفرنسي، التواجد القاري لأول مرة، ووجد لنفسه مكانا في بطولات أوروبا الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي العريق، الذي تأسس في عام 1903.

المثير في الأمر، ان فريق ستاد بريست، كان على وشك الهبوط الموسم الماضي، وها هو اليوم، يضمن مقعدا في المسابقات الأوروبية للموسم الجديد المقبل.

وفي آخر 30 عاما، أبرز مركز حققه فريق بريست هو الحادي عشر، ولم تكن جماهير مدينة بريست الفرنسية الصغيرة تحلم بالوصول لبطولة أوروبية يوما ما.

ونتجه إلى الكالتشيو، حيث عاد بولونيا إلى بطولة التشامبيونزليج بعد غياب 60 عاماً، معززاً الفريق الإيطالي تواجده في المربع الذهبي للمسابقة، محتلاً المركز الثالث، مع تبقي جولتين فقط قبل نهاية منافسات "جنة كرة القدم"، وهو اللقب الذي يطلق على الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

ومن إيطاليا إلى إنجلترا، تأهل أستون فيلا رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2024-2025، لتعود كتيبة فيلا بارك لبطولة التشامبيونزليج لأول مرة منذ 41 عاما، وتحديداً منذ موسم 1982-1983.

ونجح أستون فيلا في حسم المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي التأهل للبطولة الأوروبية، بعد صراع شرس مع توتنهام هوتسبير.