محمد صلاح ينضم لمعسكر الفراعنة بعد انتهاء أزمته مع التوأم

ياسر رشاد - القاهرة - هدأت الأمور بشكل كبير داخل صفوف المنتخب الوطني، بعد العاصفة التي اشتدت بسبب تصريحات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، في جلسته الأخيرة مع الصحفيين، التي تسببت في أزمات كبيرة أحاطت بالجهاز الفني.



ويستعد حسام حسن في الفترة الحالية لإعلان قائمة الفراعنة استعدادًا لمواجهة منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو مطلع شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم 6 يونيو الجاري بعد تقديمها 24 ساعة، فيما يواجه نظيره غينيا بيساو يوم العاشر من الشهر ذاته، وذلك لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وكان الملف الأكثر جدلًا هو موقف محمد صلاح، نجم ليفربول، من الانضمام للمعسكر المقبل الذي ينطلق في نهاية مايو الجاري، إذ علمت "الخليج 365" أن هناك اتصالات تمت بين الجهاز الفني، وتحديدًا إبراهيم حسن، مدير المنتخب، وصلاح واتفق على موعد وصوله إلى المعسكر.

وينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة يوم 3 يونيو وهو موعد بداية الأجندة الدولية، لكن حسام حسن طلب من اللاعب أن ينضم في وقت أقرب من ذلك، خصوصًا أنه سينتهي من مبارياته مع ليفربول يوم 19 مايو الجاري، وسيحصل على إجازته الصيفية، بعد ذلك وسيكون أمامه 14 يومًا.

وحرص إبراهيم حسن على إذابة جبل الجليد بين الجهاز الفني وصلاح، حيث سيكون المعسكر المقبل هو الأول الذي يلتقي فيه نجم ليفربول مع الجهاز الجديد، وذلك بعد إنهاء كل الأزمات الماضية من أجل تغليب المصلحة العامة.