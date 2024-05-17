التشكيل المتوقع لقمة النصر والهلال في الدوري السعودي

يقدم موقع “كورة 365″، التشكيل المتوقع للمواجهة المرتقبة بين النصر والهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، غدًا الجمعة الموافق 17 مايو الجاري.

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ويحتل نادي النصر، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 77 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف الهلال المتصدر، الذي حسم اللقب رسميا في الجولة الماضية بالفوز على الحزم نتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا في الدفاع: سلطان الغنام – عبد الإله العمري – لابورت – أليكس تيليس وسط الملعب: عبد الله الخيبري – أوتافيو – بروزوفيتش – أيمن يحيى خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو