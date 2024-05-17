الامارات | حكم مباراة الوصل والنصر .. مهندس ميكانيكي بدأ حياته بـ 200 دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضبط صافرة الحكم الأمريكي من أصل مغربي إسماعيل الفاتح نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم الذي يجمع مساء اليوم بين الوصل والنصر في استاد هزاع بن زايد في لقاء يتوقع ان يتطلب من الحكم الكثير من الجهد والتركيز والحسم من اجل اخراج اللقاء إلى بر الأمان.

وكان إسماعيل الفاتح قد غادر مدينته الدار البيضاء، سعيا لتحقيق الحلم الأمريكي وهو في سن الثامنة عشر، ولم يكن يدور وقتها في خلده أنه سيرتقي في مجال الرياضة ليصبح أحد أفضل حكام الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وفقاً لتقرير صحافي نشرته صحيفة المنتخب المغربية فإنه وبفضل بطاقة الإقامة الدائمة “غرين كارد” التي حصل عليها، حل اسماعيل الفتح بالولايات المتحدة في العام 2001، وكانت بحوزته 200 دولار فقط، لكن أحلامه كانت تبلغ عنان السماء.

واستقر الفاتح في أوستن (تكساس)، وجد مناخا حارا شبيها بالذي ألفه في بلده المغرب، في سنة 2006، حصل ابن مدينة الدار البيضاء، على شهادة في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس، واستطاع بذلك العمل في مبيعات أجهزة الحاسوب.

وبدأ اسماعيل، الشغوف بكرة القدم، مساره بالتحكيم في مباريات للشباب والهواة، قبل أن يرتقي ليصبح، في سنة 2009، حكما ضمن بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويعد الفاتح، الذي بلغ عقده الرابع وهو أب لثلاثة أطفال، أحد أفضل حكام الدوري الأمريكي لكرة القدم، وقد شارك في إدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر ليصبح بذلك ثامن أمريكي يتم اختياره حكما في تاريخ هذه المنافسة.

ولا ينوي اسماعيل الفاتح التوقف عند هذا الحد، بل يأمل في إدارة مزيد من المباريات خلال هذا المونديال، ولم لا اختياره مرة أخرى لإدارة كأس العالم المقبلة، التي ستقام في عام 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بما في ذلك المباريات التي ستجرى في هيوستن ودالاس.

يذكر أن الحكم إسماعيل الفاتح يعاونه في إدارة لقاء اليوم كل من كوري باركر "مساعد أول"، كايل اتكينز "مساعد ثان"، روضة المنصوري "حكم رابع"، ادوناي سكوييدو "حكم فيديو"، خلود الزعابي "مساعد حكم فيديو" ويوسف الجسمي "حكم خامس احتياطي".