يورجن كلوب يؤيد أندية الدوري الإنجليزي بهذا الشأن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تأييده لأندية الدوري الإنجليزي، بشأن التصويت لإلغاء تقنية الفيديو "VAR" في المسابقة.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها قناة "سكاي سبورتس" من المؤتمر الصحفي اليوم: "أعتقد أن الأندية تصوت الآن حول كيفية استخدام تقنية الفيديو، لأن ما يحدث حاليا بالتأكيد ليس صحيحا".

وأضاف: "هؤلاء الناس غير قادرين على استخدامه بشكل صحيح فالمشكلة ليست في التقنية نفسها، وإن أتيح لي التصويت سوف أصوت مع إلغاء التقنية".

وتقدم نادي ولفرهامبتون بدعوى إلى إلغاء استخدام تقنية الفيديو هذا الصيف، ليتم التصويت من قبل أندية الدوري الإنجليزي، خلال الاجتماع السنوي، المقرر له يوم 6 يونيو المقبل.

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