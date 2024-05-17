الامارات | محمد النني يوجه رسالة مؤثرة لجمهور أرسنال (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ لاعب منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي محمد النني جمهوره برسالة مؤثرة عبر فيديو على حسابه في موقع انستغرام، أعلن فيها نهاية مشواره مع فريق أرسنال الإنجليزي ثاني ترتيب الدوري بعد ثماني سنوات في صفوفه.

وقال اللاعب البالغ 31 عاماً في مقطع فيديو على حسابه في موقع انستغرام "غونرز (مشجّعو أرسنال) أنا هنا اليوم لأودّعكم وأشكركم على كل ما قمتم به لأجلي: الحب، الدعم والعطف. سأفتقدكم كثيراً وستبقون في قلبي إلى الأبد".

تابع "أريد أن أعبّر عن مدى حبي لكم ولن أنسى الطريقة التي دعمتموني بها، أراكم الأحد في ملعب الامارات لأودعكم وجهاً لوجه".

وبعد بداية مشواره مع المقاولون العرب في 2010، انتقل النني إلى بازل السويسري في 2013 حيث لعب إلى جانب مواطنه النجم محمد صلاح.

وبعد احرازه لقب الدوري السويسري أربع مرات، انتقل إلى أرسنال الذي توّج معه بلقب الكأس عام 2017 ولعب معاراً مع بشيكتاش التركي في موسم 2020.