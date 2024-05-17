ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر جمهور كرة القدم الأوروبية والعالمية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع ريال مدريد بنظيره بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023/2024.



ونجح بوروسيا دورتموند في تحقيق الانتصار على باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين، في مواجهتي الذهاب والعودة من الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، فيما فاز ريال مدريد على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4/3 بمجموع اللقائين الذهاب والعودة.

ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

من المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام بوروسيا دورتموند الألماني في تمام العاشرة من الأول من يونيو المقبل، والتي يستضيفها ملعب "ويمبلي" بانجلترا.

القنوات الناقلة لموقعة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

بينما سيتم نقل موقعة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وعدد من القنوات العالمية.