أرتيتا يؤكد عودته الى أسبانيا و برشلونة وجهته المفضلة

ياسر رشاد - القاهرة - يأمل المدير الفني الاسباني مايكل ارتيتا في تعديل مسار وجهة الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم خلال مواجهة الاسبوع الاخير ليتجه درع الدوري الانجليزي نحو مدينة لنجن وبالتحديد مقر نادي الارسنال بدلا من استمراره للعام الرابع على التوالي في مدينة مانشيستر وعلى الاخص نادي مانشيستر سيتي .

ويلتقي ارسنال مع ايفرتون مساء الاحد على ملعب الامارات وهو متخلف عن صاحب المركز الاول مانشيستر سيتي بفارق نقطتين ولذلك هو يأمل في ان يفقد السيتزنز نقطتين خلال مباراتهم امام ويستهام يونايتد والتي ستقام في نفس التوقيت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشيستر .

ويأمل ارسنال فيس انهاء خصام امتد 20 عاما مع لقب الدوري الانجليزي الممتاز عندما احرزوا لقب البطولة عام 2004 تحت قيادة المدير الفني الفرنسي ارسين فينجر .

ومنذ توليه مهمة قيادة ارسنال عام 2019 نجح الاسباني مايكل ارتيتا في تعديل مسار الفريق اللندني حيث نجح في الصعود بمستوى فريقه الى المنافسة من جديد على اللقب حيث حقق في اول مواسمه مع ارسنال المركز الثامن الا انه نجح في الفوز بالمركز الثاني في الموسم الماضي ومازال في السباق نحو اللقب هذا الموسم .

وعلى الرغم من النجاح والسعادة التي يعيشها المدير الفني الاسباني داخل نادي ارسنال الا انه لم ينفي رغبته في العودة الى اسبانيا يوما ما حيث قال في احتفالية داخل السفارة الاسبانية بالعاصمة البريطانية لندن : اعتقد دائما انني يوما ما سأعود الى اسبانيا . لا شك في هذا على الاطلاق . افتقد تماما بلادي طريقة الحياة تجمعنا معا والثقافة الخاصة بنا ودائما الوطن في ذاكرتي .

واضاف مايكل ارتيتا : لا شك ابدا انني سعيد هنا في ارسنال وانا بالفعل مسمتع للغاية بوظيفتي كمدير فني لهذا النادي الكبير لكن في يوم ما اعتقد انه ليس ببعيد لا يمكن الا ان اعود الى اسبانيا .

واكدت العديد من المصادر ان النادي الذي يتمنى ارتيتا تدريبه هو نادي برشلونة حيث كان لاعبا بصفوف النادي الكاتالوني ومع تجديد تشافي هيرنانديز لتعاقده لمدة موسم قادم فمن الممكن ان يكون منصب المدير الفني للبارسا متاحا لارتيتا اعتبارا من موسم 2025 / 2026 .