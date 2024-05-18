بيولي: يحسم وجهته القادمة مع ميلان الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء صحفية بشأن إقالة ستيفانو بيولي من منصبه كمدير فني لفريق ميلان الإيطالي هذا الصيف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن بيولي /58 عاما/ تولى تدريب ميلان منذ عام 2019 وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في موسم 2021 / 2022.

ولكن ميلان أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الرابع، وحاليا يتواجد في المركز الثاني خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان. وأفادت التقارير أن النادي قرر فك الارتباط مع بيولي.

وقال بيولي:"أحاول دائما عدم التفكير في المستقبل. كان هذا هو الأمر منذ أن توليت تدريب ميلان، كلنا نلتقي مع مسؤولي النادي بنهاية الموسم وسنقرر ما سيحدث".

وأضاف:"أنا أركز على مساعدة الفريق، وبعض العواطف ستظهر في المباريات. دائما ما كانت لدي علاقة جيدة مع مسؤولي النادي، في كل الأوقات".

ويتوجه ميلان لمواجهة تورينو، منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على كالياري 5 / 1 ، والذي ضمن له إنهاء الموسم في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ورفع هذا الفوز من معنويات الفريق، ولكن بيولي يتوقع اختبارا صعبا أمام تورينو، الذي فاز على فيرونا 2 / 1 يوم الأحد الماضي.

وقال بيولي:"كان أسبوعا جيدا، التغلب على كالياري، وضمان المركز الثاني سمح لنا بأن نكون أكثر هدوءا".

وأضاف:" أعتقد أن الشعور بالهدوء من الممكن أن يساعدنا على تقديم مستوى متميز لإنهاء الموسم بشكل جيد".

وتحوم الشكوك حول مشاركة ثيو هرنانديز، حيث يتعافى من نزلة برد، وقال بيولي إن أوليفر جيرو سيتواجد على مقاعد البدلاء.

وتم التأكيد خلال هذا الأسبوع أن جيرو /37 عاما/ الذي اختير في قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في يورو 2024، سينضم لفريق لوس أنجليس الأمريكي في الصيف.

