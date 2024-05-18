صلاح يوجه رسالة لـ كلوب قبل رحيله عن ليفربول

حرص الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي على توجيه رسالة إلى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، قبل ساعات من مباراته الأخيرة.

ويلتقي ليفربول نظيره ولفرهامبتون غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة الأخيرة للألماني يورجن كلوب مع الفريق.

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وقال صلاح في تصريحاته للإعلام قبل مواجهة ولفرهامبتون: “لأكون صادقًا كلوب طورني كثيرًا كلاعب وأنا ساعدته أيضًا”.

وأضاف: “ساعدنا بعضنا البعض بطريقة كبيرة للغاية، وأعطينا كل شيء للنادي من أجل التتويج بالألقاب”.

وتابع: “على المستوى الشخصي إذا حدثت مشكلة لي أستطيع اللجوء إليه وطلب نصيحته، التواصل بيننا سيبقى للأبد، هذه ليست مجرد علاقة عمل”.

وكانت أزمة قد حدثت بين صلاح وكلوب في مباراة وستهام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لحظة دخول صلاح الملعب كبديل، إلا أن الثنائي جلسا سويًا وأنهيا الخلاف بينهما.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خلف مانشستر سيتي المتصدر وأرسنال الوصيف.