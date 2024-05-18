النصر السعودي يجدد اهتمامه بمدافع توتنهام الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان نادي النصر السعودي والذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيتقدم بعرض جديد لنادي توتنهام الانجليزي لضم مدافعه ايمرسون رويال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وكان نادي النصر قد سبق وتقدم بعرض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لضم ايمرسون رويال من نادي توتنهام مقابل 20 مليون جنية استرليني وهو العرض الذي قوبل بالرفض من جانب ادارة نادي توتنهام .

وكان ايمرسون رويال قد فشل في اثبات تواجده داخل قائمة فريق توتنهام تحت قيادة المدير الفني الاسترالي انج بوستيكجلو حيث لم يشارك سوى في 11 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم وهو ما يضعه على لائحة الانتقال هذا الموسم لو ارادت ادارة توتنهام في ظل عدم اقتناع المدير الفني بأمكانياته في مركز الظهير الايمن .

واكدت الصحيفة الانجليزية ان ناديي بايرن ميونخ الالماني وايه سي ميلان الايطالي يرغبان ايضا في ضم ايمرسون رويال الذي يمتد تعاقده مع توتنهام حتى عام 2026 .