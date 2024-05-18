أليكسندر ميتروفيتش يعادل رقمًا مميزًا في الهلال

تمكن المهاجم الصربي أليكسندر ميتروفيتش، لاعب نادي الهلال السعودي، في معادلة رقم محترف الزعيم السابق الفرنسي بافيتمبي جوميز.

وسجل ميتروفيتش، هدفًا قاتلًا للهلال أمام النصر (1-1)، أمس الجمعة، في تعادل الفريقين، ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي.

وسجل المهاجم الصربي، هدفا من ركلة جزاء أمام النصر، رفع به عدد أهدافه في الدوري السعودي، إلى 27 هدفًا بفارق 6 أهداف خلف الهداف كريستيانو رونالدو.

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واستطعاع المهاجم ميتروفيتش، من معادلة الرقم التهديفي الأعلى للاعب في نادي الهلال، في نسخة واحدة من دوري المحترفين، المسجل باسم الفرنسي جوميز.

وسجل المهاجم الفرنسي جوميز، ذلك الرقم خلال موسم (2019-2020) الذي احتل وصافة قائمة الهدافين.

وحسبما نشرت أفادت شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، في وقت سابق أن الهلال بات أكثر فريق حصولا على ركلات جزاء في نسخة واحدة من بطولة دوري المحترفين السعودي، برصيد 20 ركلة.

وفض الهلال شراكته مع النصر، الذي كان قد حصل على 19 ركلة جزاء في موسم 2020-2021.