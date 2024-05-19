النصراويون يفشلون في إفساد فرحة الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عجز النصراويون عن الإطاحة بمنافسهم التقليدي الهلال في الجولة الـ 32 من منافسات دوري روشن للمحترفين، بعد أن لحق الهلال بالتعادل في الدقيقة الـ99 من عمر المباراة بضربة جزائية جاءت بقدم الصربي الدولي ميتروفيتش بعد أن كان النصر سباقا في التسجيل في الدقيقة الأولى من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك الجمعة.

وكان النصراويون يمنون النفس بإفساد فرحة الهلاليين بعد أن نصبوا أنفسهم أبطالا للدوري للمرة الـ19 في تاريخ النادي، والعمل على إلحاق أول خسارة بهم في الدوري بعد أن كسبوا جميع مبارياتهم باستثناء التعادل أمام فريقي الفيحاء وضمك قبل التعادل الأخير أمام النصر؛ حيث نجح الهلال قبل مواجهة النصر وتحديدا من الجولة الـ 26 في الوصول إلى النقطة الـ 74.

كسر الأرقام

واستطاع الهلال كسر أعلى رصيد نقطي تم الوصول إليه في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث تشارك مع الاتحاد بالوصول إلى النقطة الـ 72 في موسم 2019 ــ 2020 للهلال، وموسم 2022 ــ 2023، والذي بهما استطاع الفريقان تحقيق لقب الدوري. فيما كان للنصر الوصول للرقم السبعيني لأول مرة بعد أن حققوا لقب الدوري برصيد 70 نقطة موسم 2018 ــ 2019 وبفارق نقطة وحيدة عن منافسه الهلال.

مكسب تاريخي

وخرج الهلاليون من مواجهة النصر بمكسب تاريخي بالوصول إلى النقطة الـ 90 واقترابهم من الوصول إلى النقطة الـ 96 في مشهد لم تألفه الكرة السعودية بالوصول إلى هذا الرقم الذي بدأ يحاكي أقوى دوريات العالم كالدوري الإنجليزي والاسباني، وربما أن هذا الرقم سيظل خالدا في سماء الكرة السعودية لفترات زمانية طويلة، كالخلود المتوقع لسلسلة انتصاراته العالمية التي توقفت عند الانتصار الـ 34 عالميا.

كما أبقى الهلال فارق الهدفين لصالحه بخروجه متعادلا بهدف، حيث وصل الهلال إلى (96 هدفا) والنصر إلى (94 هدفا) مع احتفاظ الهلال بصلابته الدفاعية بـ 21 هدفا كأقوى دفاع سعودي في الدوري، وتلقي النصر لـ 38 هدفا، كثالث أقوى خط دفاع في الدوري، متساويا مع الشباب قبل مواجهته أمام فريق التعاون.

عجز النصر وصيام كريستيانو

وكان النصر يسعى جاهدا في الأول بارك لتحقيق الفوز الـ 11 له في الدوري على ملعبه، إلا أنه خرج بالتعادل للمرة الثالثة هذا الموسم على ملعبه، بعد أن خسر فيهما لقاءين كان أبزرهما فوز الرائد بـ (3/1) في الجولة الـ 25.

والنصر الذي يعد من الفرق التاريخية التي شاركت في دوري المحترفين والذي يحمل 9 ألقاب في بطولة الدوري، عجز هذا الموسم عن التفوق على الهلال في الدوري وكأس السوبر، بعد أن حقق فوزه الأول في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في الصيف الماضي، كما أن هدافه وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو(هداف الدوري بـ 33 هدفا) عجز عن هز شباكه في البطولات الرسمية المحلية، ولعل ذلك زاد من مصاعبه النفسية، بل إن ذلك الغياب عن التسجيل ربما يزيد ضغطه في المواجهة المرتقبة نهاية الشهر في نهائي كأس الملك حينما يواجه بعضهما البعض في المواجهة الـ 99 في تاريخ لقاءات الفريقين على كافة الصعد والأنشطة الكروية.

الهداف الصربي

وربما يكون للصربي ميتروفيتش نصيب المنافسة على لقب هداف الدوري لاسيما أن الفرصة متاحة له حيث سيواجه الهلال الطائي والوحدة في ختام الدوري، حيث إن الفرصة كانت متاحة بشكل أوفر لو لا حالة الغياب القسرية التي أصابت ميتروفيتش التي أبعدته عن الملاعب منذ الجولة الـ 25، قبل أن يعود بعد 6 أسابيع من رحلته العلاجية.

تحد ومناورة

مازال للتحدي بقية بين الفريقين، فبالرغم من حالة السخط التحكيمي من قبل المدير الفني للنصر لويس كاسترو على خلفية احتساب الضربة الجزائية للهلال في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، إلا أن البرتغالي يرى أنه سيعد عملا خاصا لهزيمة الهلال في نهائي كأس الملك بعدما خسر الفريق مواجهاته الدورية وكأس السوبر، وكأس موسم الرياض، ولم يتبق للفريق سوى التغني بفوزه بكأس الملك سلمان للأندية العربية وهو اللقب الذي لا يكفي النصر هذا الموسم.

فيما يظهر الهلال بأحسن حال من النصر قبل تلك المواجهة التاريخية المرتقبة بعودة الموقوف السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي بعد أن غاب عن لقاء الفريقين الأخيرين بسبب تراكم البطاقات الملونة، وأيضا عودة المهاجم الدولي سالم الدوسري بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي غيبته عن الملاعب منذ خروجه مصابا في لقاء فريقه أمام العين الإماراتي في إياب دوري الابطال الآسيوي في نسخته الحالية.