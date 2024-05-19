الامارات | أرقام تاريخية لا تُنسى من «ليلة الوصل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت أفراح فريق الوصل بكأس رئيس الدولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على النصر بأربعة أهداف دون رد، أول من أمس، على استاد هزاع بن زايد في العين، في الوقت الذي سيغلق فيه «الإمبراطور» ملف التتويج والاستعداد لمواجهة اتحاد كلباء، بعد غدٍ، في الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين، الذي يبدو أنه الأقرب للفوز بلقبه، كونه يعتلي الصدارة بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه شباب الأهلي.

«الإمارات اليوم» ترصد ستة أرقام لن ينساها الوصل من ليلة تتويجه بلقب الكأس، على النحو التالي:

كسر السلسلة السلبية

أنهى الوصل سلسلة سلبية في تاريخه، بعدما حقق أول لقب له في تاريخ الاحتراف الذي تم تطبيقه في موسم 2008-2009، إذ كان «الإمبراطور» الفريق الوحيد من كبار كرة الإمارات الذي لم يحقق أي لقب منذ انطلاق دوري المحترفين، واقتصرت أبرز إنجازاته بالحصول على المركز الثاني في الدوري عام 2017، كما تأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة في 2018 وخسر أمام العين، وفي العام نفسه تأهل إلى نهائي كأس المحترفين وخسر أمام الوحدة.

اللقب الـ12

حقق الوصل أول لقب له منذ 17 عاماً، إذ حقق ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة في موسم 2006-2007 وغاب بعدها عن حصد الألقاب المحلية، وفاز فقط بلقب بطولة الأندية الخليجية في 2010.

ورفع الوصل رصيده إلى 12 لقباً على مستوى كل البطولات، وهي: الدوري (سبع مرات)، وكأس رئيس الدولة (ثلاث مرات)، وكأس الاتحاد، والبطولة الخليجية، بينما يمتلك العين 35 لقباً، وشباب الأهلي 31، والشارقة 21، والنصر 19، والوحدة 15.

الرباعية الثانية

كرّر الوصل أكبر انتصار في نهائي كأس رئيس الدولة بتاريخ المحترفين، بفوزه 4-صفر، وهي النتيجة التي حققها الجزيرة بتغلبه على الوحدة في نهائي نسخة 2011، بينما أكد «الإمبراطور» تخصصه في الانتصارات الكبيرة في المباريات النهائية، بعدما كان قد حقق الفوز على العين 4-1 في نسخة 2007.

عقدة ليما

تخلص نجم الوصل فابيو ليما من عقدة عدم حصوله على أي لقب مع الوصل، رغم انضمامه إلى الفريق في 2014 قادماً من أتلتيكو غويانينسي البرازيلي، ورغم أنه يُعدّ من أفضل اللاعبين في تاريخ «الإمبراطور»، ولكنه حقق أول لقب له مع الفريق في عامه العاشر في زعبيل، وتوّج لاعب المنتخب الوطني جهوده بعد إحراز هدفين مهّد بهما طريق «الفهود» نحو تحقيق الفوز بأربعة أهداف نظيفة على النصر، وحصل على لقب (أفضل لاعب) في المباراة.

38 عاماً

ردّ الوصل الدين إلى منافسه التقليدي النصر بعد 38 عاماً من المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين في نهائي كأس رئيس الدولة لموسم 1985-1986 عندما فاز «العميد» 2-1، قبل أن يعادل «الفهود» الكفة بتحقيق انتصار تاريخي بأربعة أهداف دون رد.

7 ثنائيات

سجل فابيو ليما اسمه في قائمة اللاعبين الذين أحرزوا هدفين في نهائي الكأس منذ تطبيق الاحتراف، بإحرازه الهدفين الأول والثاني، إذ بات سابع لاعب يحقق هذا الإنجاز، بعد البرازيلي سيزار كليدرسون مع الأهلي في مرمى الوصل 2008، والمغربي نبيل الدوادي مع الإمارات في مرمى الشباب 2010، والبرازيلي باري مع الجزيرة في مرمى الوحدة 2011، أما نسخة 2013 فشهدت إحراز البرازيلي غرافيتي هدفين للأهلي، ومواطنه إدغار برونو هدفين للشباب في اللقاء الذي انتهى بفوز أهلاوي وقتها 4-3، كما أحرز المجري بالاس جوجاك ثنائية للوحدة في مرمى النصر 2017، ومثلها لأحمد خليل مع شباب الأهلي في مرمى الظفرة 2019، وكذلك للأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لمصلحة الشباب في مرمى النصر 2021.

. 12 لقباً في خزائن الوصل بعد التتويج بالكأس.

. الوصل يحصد أول بطولة محلية منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008-2009.