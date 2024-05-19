الامارات | نجوم الوصل يردون على المشككين: «هذه البداية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعبو فريق الوصل عن سعادتهم الغامرة بتحقيق لقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم، للمرة الثالثة في تاريخ النادي، مؤكدين أنهم استحقوا التتويج على حساب جارهم النصر، في المباراة النهائية، وأن فرحتهم لا توصف، مشيرين إلى أنها البداية، وهدفهم الآن هو «الثنائية»، بإضافة لقب دوري أدنوك للمحترفين إلى «أغلى الكؤوس».

وقال مهاجم الوصل فابيو ليما، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفوز بالكأس يأتي رداً على كثير من الانتقادات التي ظلت تطاردني وفريقي من قِبل بعض الجماهير، بسبب عدم التتويج بأي لقب، وأنا حالياً سعيد لأننا نجحنا في المهمة والتتويج بالكأس، ونُهدي اللقب لجماهير النادي».

وأوضح: «تعاقدت مع الوصل في عام 2014، وكانت هناك مجموعة من اللاعبين الشباب الذين ظلوا يطمحون - باستمرار - للوصول إلى منصة التتويج.. حالياً لدينا بطولة أخرى يجب أن نستعد لها بشكل جيد، ونكون في كامل تركيزنا، نريد التتويج بلقب الدوري حتى نكون قد حققنا الثنائية».

4 أهداف رائعة

من جهته، قال نجم الوصل علي صالح: «أحدثنا الفارق اليوم أمام النصر، وسجلنا أربعة أهداف رائعة. لقد عملنا بجد طوال الموسم، والجمهور استحق هذا اللقب، وكانت الفرحة لا توصف».

وأضاف: «أنا سعيد جداً لوجودي في النهائي وتسجيل هدف، وسنضاعف جهودنا للاستمرار في صدارة الدوري، والحصول على لقب جديد».

هدف حوّل المجريات

بدوره، قال المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش، إنهم استحقوا التتويج باللقب، عطفاً على الأداء الذي ظلوا يقدمونه منذ بداية الموسم الحالي، وإن فريقهم خاض اللقاء أمام النصر بشكل جيد، واستطاع أن يكتسب الثقة، على الرغم من البداية غير الجيدة في اللقاء.

وقال: «لقد كانت مباراة صعبة في بدايتها، لكن بعد تسجيلنا هدف التقدم اكتسبنا الثقة، ومن بعدها أحرزنا المزيد من الأهداف. أنا سعيد جداً بهذا اللقب، لأنه منح البسمة لجماهيرنا ومجلس الإدارة كذلك».

الكأس «بداية»

وأكد حارس المرمى خالد السناني، أن التتويج بلقب كأس رئيس الدولة هو بمثابة البداية، وأنهم عازمون على الاستمرار في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، من أجل الفوز بلقبه وتحقيق الثنائية.

وشكر الجماهير التي كانت قد شككت في قدراته بعد انضمامه إلى فريق الوصل، وقال: «كان تشكيكهم في قدراتي بمثابة دافع لي للتألق وتحقيق الألقاب، بالتأكيد فرحتي كبيرة بهذا اللقب، وأتمنى أن ننجح في إضافته إلى لقب الدوري».

من أجل ليما

وكشف المهاجم الدولي، كايو كانيدو، أنه كان قد طلب من زملائه ضرورة تحقيق البطولة من أجل زميله فابيو ليما، الذي قدّم الكثير لنادي الوصل منذ وصوله إليه عام 2014، وظل وفياً للنادي منذ ذلك الوقت.

وقال: «قبل المباراة أخبرت اللاعبين بأهمية تحقيق اللقب من أجل زميلنا فابيو ليما. بالتأكيد هذا اللقب يعيد الوصل إلى أمجاده. لقد استحققنا التتويج بهذا اللقب عطفاً على ما قدمناه، نحن كذلك سعداء بأن لدينا مدرباً محترفاً مثل ميلوش وهو قريب من اللاعبين، واستطاع أن يحضّرهم بشكل جيد بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام الوحدة، الذي ارتكبنا فيه كثيراً من الأخطاء».

عيسى علي: الكرة أنصفتنا

أكد إداري الوصل، عيسى علي، أن كرة القدم أنصفت «الإمبراطور»، بتحقيق لقب كأس رئيس الدولة على حساب النصر، مشيداً في الوقت ذاته، بالأداء الذي قدمه لاعبو الفريق في المباراة النهائية.

وقال: «اللاعبون لم يقصروا واستحقوا التتويج باللقب، والأجدر هو من فاز في النهاية. لم تكن مباراة سهلة، خصوصاً أن مثل هذه اللقاءات لا تحمل أي مقاييس. عموماً كرة القدم أنصفتنا وحققنا اللقب، والقادم أفضل بكل تأكيد».

كايو كانيدو:

. أخبرت اللاعبين بأهمية تحقيق اللقب من أجل زميلنا فابيو ليما.

فابيو ليما:

. الفوز بالكأس يأتي رداً على كثير من الانتقادات التي ظلت تطاردني.

علي صالح:

. عملنا بجد طوال الموسم، والجمهور الوصلاوي استحق هذا اللقب.

هاريس سيفيروفيتش:

. الوصل جدير بالبطولة عطفاً على الأداء الذي ظل يقدّمه منذ بداية الموسم الحالي.

خالد السناني:

. عازمون على الاستمرار في صدارة دوري أدنوك للمحترفين والفوز بالثنائية.