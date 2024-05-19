شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل افتتاح الجولة الـ24 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بصدارة هدافي الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة اليوم الأحد.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 11 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

5- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

6_ أحمد سيد زيزو ، الزمالك، 7 أهداف

وتنطلق اليوم، الأحد، منافسات الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة تجمع الاسماعيلى مع بيراميدز على ستاد الإسماعيلية.

وتأجلت مباراة الاهلى وسموحة في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمباراة الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

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