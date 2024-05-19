شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ24 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد منافسات الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة مباراة تجمع الإسماعيلى مع بيراميدز باستاد الإسماعيلية.

وتأجلت مباراة الأهلى وسموحة في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمباراة الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

ترتيب الدوري المصريالقناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.