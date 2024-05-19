شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يجهز بديل محمود جاد فى المصري قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري على تجهيز عصام ثروت حارس الفريق لحماية عرين الفريق البورسعيدي، فى المباراة المقبلة أمام إنبي، بعد تأكد غياب محمود جاد، الحارس الأساسي، بسبب الإيقاف.

ويستعد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، لمباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق إنبي، والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر غد، الاثنين، باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تشهد المباراة المقبلة غياب الحارس محمود جاد عن صفوف الفريق بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة البنك الأهلي الماضية التى انتهت بهزيمة المصري بخمسة أهداف لهدفين.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.