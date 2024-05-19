تشكيل اَرسنال أمام إيفرتون.. تروسارد يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال عن تشكيل الجانرز الرسمي لمواجهة إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ومن المقرر انطلاق مواجهة اَرسنال أمام إيفرتون في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، والتي يشهدها ملعب "الإمارات".

تشكيل اَرسنال أمام إيفرتون

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تومياسو، جابرييل سانتوس، ويليام ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: ديكلان رايس، بارتي، أوديجارد.

خط الهجوم: مارتينيلي، هافيرتز، تروسارد.

بينما جاءت مقاعد البدلاء، مكونة من: رامسديل، جيسوس، إيميل سميث روي، تيمبر، نكيتياه، كيويور، جورجينيو، فييرا، زينشينكو.

الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي سيواجه نظيره وست هام.