كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون في مباراة الوداع

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن يورجن كلوب تشكيل ليفربول ضد وولفرهامبتون في المباراة الأخيرة للمدرب الألماني مع الريدز، والتي تنطلق فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقود الدولى المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول ضد وولفرهامبتون في المباراة الأخيرة للمدرب الألماني بعد 9 سنوات قضاها داخل قلعة "آنفيلد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو، أليكسيس ماك أليستر، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز