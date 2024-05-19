الامارات | انطلاق مونديال الجودو في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام في الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الاثنين مراسم حفل الافتتاح الرسمي لمنافسات النسخة الـ 37 لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، التي انطلقت صباح اليوم الأحد، بمشاركة قياسية في «مبادلة أرينا»، وتستضيفها دولة الإمارات لأول مرة.

وراعت اللجنة المنظمة أن تكون مراسم حفل الافتتاح ذات طابع إماراتي، إلى جانب العروض الأخرى المصاحبة واستعراض قائمة الدول المشاركة في المنافسات، علماً أن الحفل سيتم بثه بشكل مباشر عبر شاشات التلفاز ومختلف المنصات الإلكترونية لملايين المشاهدين حول العالم.

ويشهد اليوم الثاني إقامة منافسات وزني تحت 66 كجم و73 كجم للرجال، وتحت 57 كجم للسيدات.

وبحسب القرعة يخوض لاعب منتخب الإمارات نارمند بيان منافسات وزن تحت 66 كلج، في المجموعة الرابعة، ويواجهة الروسي مراد شوبانوف، الذي يشارك تحت العلم الأولمبي أسوة ببقية أفراد البعثة الروسية، وفي حال فوزه سيلتقي مع الجورجي فازا مارجفيلشيفيلي الذي أوقعته القرعة مباشرة في المرحلة التالية.

فيما أوقعت قرعة وزن تحت 73 كجم لاعبنا كريم عبد اللطيف، في المجموعة الثانية، ويواجه الروسي روسلان هالافاتشو، الذي يشارك تحت العلم الأولمبي أيضاً، وسيلتقي في حال فوزه مع الأوزبكي مراد الدين يولدشيف المتأهل مباشرة للمرحلة التالية.

وفي منافسات السيدات وزن تحت 57 كجم، أوقعت القرعة لاعبتنا باتسو ألتان في المجموعة الثانية، وهي تلتقي مع الصربية ماريكا بيرسيتش.