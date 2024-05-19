ديشامب يعلق على مستقبل مبابي بعد الرحيل عن باريس

ياسر رشاد - القاهرة - علق المدرب الفرنسي ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم عن مستقبل كيليان مبابي، بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الفترة القليلة الماضية.

وكان مبابي قد ودع جماهير باريس سان جيرمان بعد الفترة التي قضاها رفقة النادي العاصمي.

وقال ديشامب في تصريحات لشبكة "Telefoot" الفرنسية: "على ما على ما أعتقد أنه لا توجد شكوك كبيرة حول وجهة مبابي المقبلة".

وتابع: "الكل يعرف أين سيذهب مبابي الموسم المقبل، لكن لابد أن ننتظر حتى يصبح الأمر رسميًا".

وأتم ديشامب تصريحاته: "مبابي قدم أشياءً رائعة مع باريس سان جيرمان طيلة الفترة التي ارتدى خلالها قميص هذا الفريق وأرقامه المميزة تتحدث عنه".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت بأن مبابي أصبح قريبًا من الانضمام لريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، كما أن العملاق الإسباني من المقرر أن يعلن عن الصفقة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.