هل ساهم رونالدو في إبعاد لوكا مودريتش عن الدوري السعودي؟ (تفاصيل)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن مساهمة النجم البرتعالي كرستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، بشكل غير مباشر في إبعاد الكرواتي لوكا مودريتش، عن الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وارتبط اسم قائد منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصًا أنه ينتهي عقده مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري.

وحسبما أفادت شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد في طريقه لتجديد عقد النجم المخضرم الكرواتي، خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن هناك عوامل لعبت دروها في تغيير النادي لقراره.

وأوضحت الصحيفة أن لوكا مودريتش، وافق على تخفيض راتبة كثيرًا، وأنه لا يمانع أن يلعب موسم أخر مع ريال مدريد، مقابل مبلغ زهيد.

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وتابعت شبكة “ريليفو”، أن تأثير لوكا مودريتش، في غرفة خلع الملابس، ودوره البارز مع اللاعبين الشاب في الفريق كبير جدًا، ويساعد الفريق على التركيز والهدوء وحل المشاكل في صمت.

وأكدت الصحيفة أن مودريتش، يخشى الرحيل عن ريال مدريد، والمنافسة في بطولة جديدة، خاصة أنه يشعر بالارتياح في إسبانيا بجانب وضع غالبية لاعبي الريال السابقين الذين رحلوا.

وأردفت الصحيفة أن اللاعبين الذين ابتعدوا عن ريال مدريد، قلت نجوميتهم، مثل كريستيانو رونالدو قائد النصر، كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، ورافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد، وسيرجيو راموس لاعب إشبيلية.