التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره الإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة الـ 24 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإسماعيلية".

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمد حمدي، أحمد سامي، محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فيستون ماييلي، رمضان صبحي

فيما جاء تشكيل فريق الإسماعيلي في اللقاء كالتالي:

حارس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد عمار، محمد دسوقي، عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: هشام محمد، عماد حمدي، نادر فرج.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي، إيرك تراوري، خالد النبريص.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة من 29 مباراة، فيما يأتي فريق الإسماعيلي في المركز الـ12 بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 23 مباراة.