القادسية بطلا لكأس اتحاد البلياردو والسنوكر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج نادي القادسية بطلا لبطولة كأس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بعد فوزه في نهائي البطولة على نادي الأهلي بنتيجة 2 مقابل 1 وجاء نادي الحريق في المركز الثالث ونادي قفار في المركز الرابع. وشارك في البطولة 21 ناديا من أندية الممتاز والأولى والثانية والتي نظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في نسختها الثانية السبت بمقر صالة تدريب الاتحاد بحي اليرموك بمدينة الرياض. وفي ختام البطولة قام رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بتتويج أصحاب المراكز الأولى وتكريم الحكام واللاعبين وإلاداريين المميزين في البطولة.

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