شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضمن التواجد في النسخة المقبلة من الكونفدرالية بصفته حامل اللقب والان مع تفاصيل الخبر
ووصل الزمالك إلى هذا الإنجاز بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.
واضاف الزمالك لقب كأس الكونفدرالية إلى قائمة إنجازاته، ليؤكد تفوقه في البطولة القارية.
ونجح فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، فى معادلة ألقاب ليفربول الإنجليزى، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية مستفيدا بقاعدة الهدف خارج البلاد بعد الهزيمة فى الذهاب 2/ 1.
وحصد الزمالك لقب الكونفدرالية الأفريقية، ليعادل بطولات العملاق الإنجليزي ليفربول الذى يمتلك 14 لقباً قارياً، والعملاق الألماني بايرن ميونخ الذى يمتلك أيضاً 14 بطولة قارية.
وتوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي ، ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها في 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.
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