شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضمن التواجد في النسخة المقبلة من الكونفدرالية بصفته حامل اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فريق الزمالك التواجد في النسخة المقبلة من الكونفدرالية بصفته حامل اللقب وفق اللوائح الجديدة للكاف، حال لم يتأهل من الدوري المصري للمشاركة وذلك، بعدما حقق الفريق إنجازا تاريخيا بعدما أصبح أول فريق مصري يفوز بلقب كأس الكونفدرالية مرتين.

ووصل الزمالك إلى هذا الإنجاز بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

واضاف الزمالك لقب كأس الكونفدرالية إلى قائمة إنجازاته، ليؤكد تفوقه في البطولة القارية.