شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 19 / 5 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 5 / 2024، العديد من الأخبار الرياضية، منها: الزمالك يهزم نهضة بركان بهدف نظيف، ويحقق لقب الكونفدرالية الأفريقية، وإصابة معلول بقطع جزئي بوتر أكيلس.

فاز الزمالك على نهضة بركان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة.

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن أحمد حمدي لاعب وسط الأبيض تعرض لإصابة بكدمة في الركبة.. علق عمر جابر لاعب الزمالك على فوز فريقه بلقب الكونفدرالية عقب التغلب على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في غياب نهائي البطولة. وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر، التهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بلقب البطولة الكونفدرالية 2024.. عبر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الكونفدرالية الأفريقية..

بيراميدز يهزم الإسماعيلي بثنائية ويعزز صدارته للدوري المصري

حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، في إطار الجولة 24 من لقاءات الدوري الممتاز.

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها علي معلول مساء اليوم أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي في وتر أكيلس، وإن معلول سوف يخضع لجراحة غدًا بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.