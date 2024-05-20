أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 5 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 5 / 2024، العديد من الأخبار الرياضية، منها: الزمالك يهزم نهضة بركان بهدف نظيف ويحقق لقب الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يهزم نهضة بركان بهدف نظيف ويحقق لقب الكونفدرالية الأفريقية

فاز الزمالك على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة

ضمن فريق الزمالك التواجد في النسخة المقبلة من الكونفدرالية بصفته حامل اللقب وفق اللوائح الجديدة للكاف، حال لم يتأهل من الدوري المصري للمشاركة وذلك،

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تهنئة الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي.. حصل حمزة المثلوثى لاعب الزمالك على جائزة رجل مباراة فريقه أمام نهضة بركان والتى فاز فيها الفريق الأبيض بهدف نظيف وتوج بلقب الكونفدرالية. يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية. ر

حقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، في إطار الجولة 24 من لقاءات الدوري الممتاز.

حسن مصطفى يتعرض لوعكة صحية فى فرع الأهلي بالشيخ زايد

تعرض الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد لوعطة صحية خلال تواجده في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد ، وشعر الدكتور حسن مصطفى.

يوسف أوباما يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 59 يومًا للإصابة

أشرك البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، يوسف أوباما بديلاً للمصاب أحمد حمدى، فى مباراة فريقه مع نهضة بركان المقامة حاليًا على استاد القاهرة.