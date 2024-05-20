الامارات | ليما: لا وقت للاحتفال.. ولن نفرط في «ثنائية الكأس والدوري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل فابيو ليما أنه يعيش حلماً جميلاً عقب فوز الوصل بلقب كأس رئيس الدولة، بتغلبه في النهائي على النصر بأربعة أهداف دون ردّ يوم الجمعة الماضي. وشدّد ليما على أنه «لا وقت للاحتفال حالياً، وأن كل تركيز الفريق على استعادة نغمة الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين، حيث يلتقي كلباء غداً في الجولة 24، وأنهم لن يفرطوا في تحقيق ثنائية الكأس والدوري». ويملك الوصل فرصة كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز، إذ يتصدر الدوري بـ55 نقطة، وبفارق ست نقاط عن شباب الأهلي الثاني، وتتبقى للفريقين أربع مباريات على ختام الموسم.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم» إن سعادته لا توصف بعد أن حصد أول لقب له مع الوصل في مسيرة طويلة امتدت لـ10 سنوات. وأضاف: «نستحق الفوز بلقب الكأس، وفقاً لمسيرة الفريق في البطولة والنتائج التي حققها، كما أن (الأصفر) ظهر بمستوى جيد جداً في النهائي وحقق فوزاً كبيراً على النصر، ما زاد من فرحتنا بالتتويج، كونه جاء على حساب المنافس التقليدي». وحول اقترابه من تكرار مسيرة أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الوصل، ألكسندر أوليفيرا، الذي أسهم بشكل كبير في تحقيق ثنائية الكأس والدوري في 2007، قال ليما: «هو لاعب رائع سجل اسمه في تاريخ الوصل، وأنا سعيد بأنني أقترب من تحقيق هذا الإنجاز الكبير». يُذكر أن أوليفيرا سجل هدفين خلال فوز الوصل 4-1 على العين في نهائي الكأس سنة 2007، وليما سجل أيضاً هدفين خلال فوز الوصل 4-0 على النصر. في المقابل، شدد ليما على أن كل تركيز الوصل حالياً على حسم لقب الدوري، مبيناً أن الوصل سيغلق صفحة الكأس، ويبدأ التركيز في المباريات المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين، وأوضح: «لدينا مباراة صعبة أمام كلباء، خصوصاً أنها تأتي بعد خسارتنا في الجولة السابقة أمام الوحدة، ولا مجال أمامنا لخسارة المزيد من النقاط». وزاد بقوله: «لدينا مباريات قوية جداً، أمام شباب الأهلي والعين والنصر، لكن لقاء كلباء لا يقل صعوبة». وشكر ليما جمهور الوصل على دعمه المتواصل للفريق، وقال إن «اللاعبين يعدونه بأن يقدموا كل ما لديهم لتحقيق لقب الدوري».

• كل تركيز الفريق على استعادة نغمة الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين.

• نستحق الفوز بلقب الكأس، وفقاً لمسيرة الفريق في البطولة.