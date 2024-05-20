شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: لا نشغل بالنا بمن يقلل من قيمة لقب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، أنه لا يشغل باله بمن يقلل من قيمة بطولة الكونفدرالية التى يتواجد بها نهضة بركان واتحاد العاصمة.



وقال نبيل عماد دونجا، فى لقاء بعد المباراة مع قناة أون تايم: "الحمد لله على التتويج بقلب الكونفدرالية، ولا نشغل بالنا بمن يقلل من قيمة هذه البطولة التى يتواجد فيها نهضة بركان واتحاد العاصمة".



وأضاف دونجا: "البطولة مهمة جدا ليا وقلت لعمر جابر أننا خسرنا بطولة الكونفدرالية مع بيراميدز أمامهم، ولكن لن نخسر هذه البطولة وستكون من نصيبنا".



وتوج نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى، ليكون لقب الكونفدرالية الثانى للقلعة البيضاء فى تاريخه بعد التتويج بها فى 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.



يحصل نادى الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة فى إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.



أحرز هدف الزمالك أحمد حمدى فى الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.