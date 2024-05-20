الامارات | الشـحـي وشما الكلباني يتألقان في «أبوظبي إكستريم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق بطلا الإمارات: خالد الشحي وشما الكلباني، أول من أمس، انتصارين بارزين في العاصمة الفرنسية باريس، التي استضافت النسخة الرابعة من «أبوظبي إكستريم» للفنون القتالية، والتي تجمع بين رياضتي (الجوجيتسو والجرابلنج) داخل القفص.

ونجح خالد الشحي خلال النزال الرئيس المشترك في إسقاط منافسه البرازيلي ليناردو ماريو ومحاولة إخضاعه، قبل أن يستخدم تقنياته الفريدة للسيطرة على النزال، ورغم محاولات الخصم للتصدي والضغط، استمرت مهارات خالد في الظهور، حيث تمكن من المحافظة على الهجوم وإظهار تنوّع واستراتيجية في الهجمات وتقنيات الدفاع. ومن خلال الأداء المتميز للبطل خالد الشحي تم منحه الفوز بقرار الحكام النهائي.

كما حققت شما الكلباني أول انتصار لبطلة إماراتية في هذه البطولة، بعد تغلبها على الفرنسية لينا جروسيه في النزال التمهيدي من البطولة.

من جانبه، قال رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو رئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، عبدالمنعم الهاشمي: «بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود فرق العمل، والخطة الاستراتيجية لدعم وتطوير لاعبي (الجوجيتسو والجرابلنج)، وفق مسار رياضي بطموح كبير دون سقف، جاء هذا النجاح في الحدث، سواءً من الناحية التنظيمية التي أثبتت فيها الكوادر الوطنية قدراتها على الصعيد الدولي، وتفوق أبناء الإمارات شما الكلباني وخالد الشحي، إذ أسهم صقل مهاراتهما وفق خطة مدروسة في جعلهما جاهزين لخوض هذا النوع من النزالات بمشاركة نخبة المقاتلين الدوليين، ورفع راية الإمارات في المحافل العالمية الكبرى».