الامارات | دبا الحصن يكتسح «سيتي».. 3 نقاط تفصله عن التأهل لـ «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب دبا الحصن من التأهل لدوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه، أمس، على ضيفه «سيتي» 4-1 في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الـ32 لدوري الدرجة الأولى، ليصل إلى النقطة 61، وبات على بُعد ثلاث نقاط من التأهل الرسمي، وبقيت له مباراتان مع فريقي يونايتد والتعاون.

وسجل أهداف دبا الحصن كل من البرازيلي كيكوي جيسوي في الدقيقة (36) ومواطنه جواو فيتور (45+1) وطارق الخديم (90+1) والبرازيلي جيلمار دا سيلفا (90+4)، بينما سجل هدف «سيتي» محمد طالب (11)، في المقابل حافظ دبا الفجيرة على حظوظه في التأهل، بعد فوزه على مضيفه مصفوت بهدفين نظيفين، ليصبح رصيده 60 نقطة وبقيت له مباراة واحدة أمام الفجيرة في الجولة المقبلة، وسجل هدفي دبا الفجيرة جاساما (73) وماريوس اوغومبوي (80).

وفي مباراة ثالثة، فاز العروبة المتصدر الذي ضمن التأهل إلى دوري المحترفين على الجزيرة الحمراء بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي ديجو أندريا (43)، والنيجيري داميلارى اديجون (74) ليصبح رصيد العروبة 76 نقطة، وفي بقية المباريات، فاز العربي على يونايتد (3-2) والذيد على مسافي (2-1)، وتعادل الظفرة مع غلف يونايتد (2-2)، والحمرية مع التعاون من دون أهداف.